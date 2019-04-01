В Приморье закрыли загрязняющий воздух порт

Находка, 1 апреля. Деятельность ООО «Порт Ливадия» приостановлена на 14 дней по решению суда из-за загрязнения воздуха.

В ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Роспотребнадзора по Приморскому краю, было установлено, что концентрация угольной пыли в порту Находки превышает предельно допустимые значения.

Нарушения были выявлены в деятельности стивидорной компании ООО «Порт Ливадия», которая не установила необходимые ветропылезащитные заграждения.

Как сообщает «Deita.ru», компания ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения регламента при перевалке угля. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее RT сообщил об утверждении правительством РФ плана по строительству комплекса сжиженного природного газа на Камчатке, который может стать крупнейшим СПГ-хабом в регионе.