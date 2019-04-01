Жительницу Владивостока возмутили цены в одном из торговых центров города

Владивосток, 1 апреля. Жительницу Владивостока возмутили цены в одном из бутиков торгового центра «Калина Молл».

Горожанка зашла вместе с ребенком в один из детских отделов, где выбрала для покупки игрушку. По ее словам, товар стоил 299 рублей, однако на кассе его стоимость выросла до 417 рублей.

Как пишет Deita.ru, у другой покупательницы данного магазина товар с ценником в 599 рублей на кассе пробился на 999 рублей. В ответ на возмущение покупательниц, кассир магазина ответила, что торговая точка «открывается только завтра».

«Я, конечно, посмеялась: если вы не открылись, то что я тут делаю?» — отметила горожанка.

Она подчеркнула, что такая ситуация с ценами в этом магазине продолжается уже неделю.

Ранее жительница Владивостока лишилась денег после регистрации в интернет-магазине.