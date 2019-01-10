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Жителей Приморья предупредили об опасности тонкого льда

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Жителей Приморья предупредили об опасности тонкого льда

Владивосток, 10 января. В Приморье наблюдается нестандартная ледовая обстановка. Специалисты напоминают, что на части водоемах образовался тонкий лед

Так, на водоемах наблюдается неоднородный лед: между полями крепкого льда толщиной в 15 —25 сантиметров существует тонкий припайный лед толщиной от 4 до 6 сантиметров. В Амурском заливе его граница простирается от мыса Песчаный до острова Попов.

«Выходить на такой тонкий лед далеко от берега, особенно в тёмное время суток, — опасно для жизни, а выезжать на автотранспорте — категорически запрещается», — передает Deita.ru со ссылкой на Примпогоду.

Кроме того, припайный лед наблюдается в Уссурийском заливе в бухтах северо-восточного побережья, в вершине Залива Восток.

 

 

Автор: Денис Коробейников
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