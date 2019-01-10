Два лесных пожара было ликвидировано в Приморье за сутки

Владивосток, 10 января. Приморские пожарные ликвидировали два лесных пожара за прошедшие сутки.

Лесные пожары были потушены в Ольгинском и Лазовском районах с 9 на 10 января. Всего к работе были привлечены пять единиц техники и 22 человека личного состава. Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую администрацию.

Также в регионе были выявлены 27 тепловых аномалий по данным космического мониторинга информационной системы «Рослесхоз».

Отметим, что ранние лесные пожары в Приморье наблюдаются из-за малоснежной зимы.