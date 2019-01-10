Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Два лесных пожара было ликвидировано в Приморье за сутки

62
0 Оставить комментарий

Два лесных пожара было ликвидировано в Приморье за сутки

Владивосток, 10 января. Приморские пожарные ликвидировали два лесных пожара за прошедшие сутки.

Лесные пожары были потушены в Ольгинском и Лазовском районах с 9 на 10 января. Всего к работе были привлечены пять единиц техники и 22 человека личного состава. Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую администрацию.

Также в регионе были выявлены 27 тепловых аномалий по данным космического мониторинга информационной системы «Рослесхоз».

Отметим, что ранние лесные пожары в Приморье наблюдаются из-за малоснежной зимы.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.