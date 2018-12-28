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Кожемяко рассказал о планах развития новой столицы Приморья

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Кожемяко рассказал о планах развития новой столицы Приморья

Владивосток, 28 декабря. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что решение вопросов транспортной инфраструктуры Владивостока остается в приоритете.

В настоящее время, по мнению Кожемяко, первостепенной задачей является развитие транспортной инфраструктуры в столице Приморья, в том числе строительство новых дорог и путепроводов, так как город перегружен машинами и городским транспортом. Об этом пишет iReactor.

«Отсутствие транспортной развязки мешает развитию города, создает проблемы для порта», — отметил Кожемяко.

Также на данный момент вопросы строительства нового жилья и благоустройства города являются особо актуальными. Президент России Владимир Путин поддерживает идею развития Приморья, подытожил губернатор.

Автор: Алексей Громов
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