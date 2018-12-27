Главный синоптик Приморья назвал причины наводнений в регионе

Владивосток, 27 декабря. Главный синоптик Приморского края Борис Кубай объяснил, почему в регионе ежегодно происходят наводнения.

Наводнения в Приморском крае связаны с гидрологическим режимом, интенсивными летними осадками. Синоптик подчеркнул, что локальные наводнения происходят ежегодно, а вот крупномасштабные подтопления случаются реже.

Это означает, что жители Приморского края должны быть готовы к наводнениям. Чтобы минимизировать риски, необходимо вовремя чистить русла рек, пишет Deita,ru.

Ранее сообщалось, что мужчина зарезал хозяйку квартиры на Камчатке, которая критиковала его сожительницу.