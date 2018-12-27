Главный синоптик Приморья назвал причины наводнений в регионе
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Владивосток, 27 декабря. Главный синоптик Приморского края Борис Кубай объяснил, почему в регионе ежегодно происходят наводнения.
Наводнения в Приморском крае связаны с гидрологическим режимом, интенсивными летними осадками. Синоптик подчеркнул, что локальные наводнения происходят ежегодно, а вот крупномасштабные подтопления случаются реже.
Это означает, что жители Приморского края должны быть готовы к наводнениям. Чтобы минимизировать риски, необходимо вовремя чистить русла рек, пишет Deita,ru.
Ранее сообщалось, что мужчина зарезал хозяйку квартиры на Камчатке, которая критиковала его сожительницу.