Гость зарезал хозяйку квартиры на Камчатке за длинный язык

Владивосток, 27 декабря. Жителя Камчатки приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомой, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре Камчатского края сообщили, что убийство произошло 7 сентября в Петропавловске в доме на улице Труда. В квартире проходило застолье, хозяйка после ухода гостей стала говорить об аморальном поведении сожительницы своего приятеля.

Женщина продолжала оскорблять возлюбленную гостя. Разозлившись, она схватила нож и резанула по руке знакомого. В ответ мучжина выхватил нож и нанес хозяйке несколько ударов.

Мужчина вызвал скорую пострадавшей, но спасти ее не удалось. Затем он сообщил в полицию о происшествии, пишет Deita.ru.