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Происшествия

Неизвестные подожгли памятники на кладбище в Уссурийске

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Неизвестные подожгли памятники на кладбище в Уссурийске

Владивосток, 27 декабря. На кладбище в Уссурийске неизвестные разожгли огонь, который разгорелся и перекинулся на соседние памятники. Видео происшествия оказалось в Сети.

Очевидцы сообщают, что горят венки, деревянные кресты. Многие опасаются, что огонь будет распространяться и дальше, если никто не вызовет бригаду пожарных.

В Уссурийске в последние дни стоит морозная погода, в — 17 градусов сложно вырыть могилу. Пользователи считают, что с промерзшей землей справится только огонь. Однако готовить могилу для захоронения нужно не таким варварским способом, а под присмотром, пишет Deita.ru.

Автор: Ирина Селезнева
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