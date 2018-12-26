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Авиадебошира в Приморье может ожидать принудительное лечение

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Авиадебошира в Приморье может ожидать принудительное лечение

Владивосток, 26 декабря. Мужчина, угрозами пытавшийся добиться места в бизнес-классе рейса Москва-Владивосток, оказался психически больным.

В Приморский суд на рассмотрение направлено уголовное дело в отношении мужчины, устроившего дебош на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Владивосток, пишет «Deita.ru».

Как сообщают в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ, инцидент произошел в сентябре текущего года. Обвиняемый начал агрессивно требовать от бортпроводников, чтобы его пересадили из эконом-класса в бизнес, но получил отказ, после чего полез в драку, оскорбляя членов экипажа и пассажиров.

В ходе расследования было установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием, это и стало причиной его деструктивного поведения. Сторона обвинения будет добиваться в суде применения к нему медицинских мер принудительного характера.

Ранее «Ридус» сообщал о том, что авиадебошир, устроивший скандал во время рейса из Москвы в Якутию, приговорен к штрафу в 320 тысяч рублей.

Автор: Виталий Рыжков
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