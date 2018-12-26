Штормовое предупреждение объявили в Приморье

Владивосток, 26 декабря. В Приморском крае в ночь на четверг объявили штормовое предупреждение.

Как информирует пресс-служба краевой администрации, следующей ночью в заливе Перта Великого ожидается очень быстрое обледенение судов, это явление может сохраниться в течение суток.

Добавим, что с середины недели во Владивостоке значительно похолодает, при этом осадков в столице Приморского края в предновогоднюю неделю не ожидается, сообщает Deita.ru.