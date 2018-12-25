Молодой житель Приморья на Toyota погиб в ДТП

Владивосток, 25 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Уссурийске: иномарка влетела в забор, водитель погиб. Об этом пишет DEITA.RU.

Аварию зафиксировали ночью 24 декабря в Уссурийске в районе дома 249 по улице Некрасова: водитель, находившийся в салоне автомашины Toyota Prius, по неустановленным причинам не справился с управлением и влетел в забор. Мужчина 1994 года рождения получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.