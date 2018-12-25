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Медведь напал на 64-летнего сторожа в Приморье

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Медведь напал на 64-летнего сторожа в Приморье

Владивосток, 25 декабря. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения медведя на человека. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в краевом МВД.

Мужчину 64 лет ранее доставили в лечебное учреждение города Спасск-Дальний с тяжелыми травмами. Сотрудники полиции установили на пострадавшего напал медведь, находившийся в клетке на территории автотранспортной базы на улице Хабаровской. 

Информация о случившемся поступила в Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморья. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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