Житель Владивостока жестоко избил подрезавшего его водителя

Владивосток, 25 декабря. Серьезный дорожный конфликт во Владивостоке сняли на видео, передает DEITA.RU.

Инцидент зафиксировали в районе площади Баляева во Владивостоке: мужчина на машине подрезал другого перед светофором. Агрессивный водитель, которого разозлила ситуация на дороге, вылетел из салона авто, выломал стекло машины у оппонента и избил его.

Пострадавший мужчина пытался уехать от конфликта, но запрещающий сигнал светофора не позволял этого сделать, после того, как загорелся зеленый свет, водителю все-таки удалось скрыться от разозленного мужчины.