Смертельное ДТП произошло в Уссурийске

Уссурийск, 24 декабря. Житель Уссурийска попал в смертельное ДТП. Трагедия произошла 24 декабря.

Водитель автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и на большой скорости врезался в забор в районе дома №249 на улице Некрасова. От удара автомобиль получил значительные повреждения.

Как сообщает Deita.ru, автомобилист скончался на месте происшествия от полученных травм. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Отметим, что 18 декабря в Надеждинском районе Приморья произошло ДТП со смертельным исходом: 56-летний водитель не справился с управлением на 4 км автодороги «Уссури — поселок Западный». Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Прибывшие медики не смогли помочь мужчине.