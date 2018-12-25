Стражи порядка задержали в Уссурийске по подозрению в мошенничестве изготовителя мебели

Уссурийск, 25 декабря. Уссурийский предприниматель, изготавливающий мебель, не выполнил своих обязательств по договорам. Мужчину задержали правоохранители.

Бизнесмен арендовал офисное помещение в одном из торговых центров Уссурийска. Он специализировался на изготовлении мебели по индивидуальным заказам. Предприниматель брал с клиентов предоплату в размере 70% от стоимости заказа.

Как сообщает Deita.ru, бизнесмен составлял фиктивные договора и не собирался выполнять свои обязательства перед клиентами. От его действий пострадали 12 жителей города. После того, как они обратились полицию, мужчину задержали.

Уголовное дело направлено в суд. Ущерб составил 620 тысяч рублей.