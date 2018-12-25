Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

СК проверит сообщение о противоправных действиях вожатого в детском лагере на Камчатке

52
0 Оставить комментарий

СК проверит сообщение о противоправных действиях вожатого в детском лагере на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 25 декабря. Вожатого детского лагеря на Камчатке подозревают в противоправных действиях в отношении детей.

Инцидент произошел ночью 22 декабря в расположенном в Елизовском районе Камчатского края детском оздоровительном лагере «Волна». По версии следствия, вожатый пинал по кроватям, заставлял мальчиков приседать и отжиматься, а также хватал за ноги девочек, сообщает со ссылкой на региональное СУ СК РФ портал Deita.ru.

В настоящее время следственные органы проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы проводят расследование в отношении директора  оздоровительного лагеря в Ивановской области. Ее подозревают в истязании детей.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.