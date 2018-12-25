СК проверит сообщение о противоправных действиях вожатого в детском лагере на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 25 декабря. Вожатого детского лагеря на Камчатке подозревают в противоправных действиях в отношении детей.

Инцидент произошел ночью 22 декабря в расположенном в Елизовском районе Камчатского края детском оздоровительном лагере «Волна». По версии следствия, вожатый пинал по кроватям, заставлял мальчиков приседать и отжиматься, а также хватал за ноги девочек, сообщает со ссылкой на региональное СУ СК РФ портал Deita.ru.

В настоящее время следственные органы проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы проводят расследование в отношении директора оздоровительного лагеря в Ивановской области. Ее подозревают в истязании детей.