«Селфи» редких леопардов попало на видео в Приморском крае

Владивосток, 23 декабря. Камеры заповедника «Земля леопардов» зафиксировали появление сразу нескольких уникальных животных.

Специалисты дальневосточного заповедника «Земля леопардов» крайне удачно разместили камеры фото- и видеоловушек. Повесив их на перекрестке звериных троп, ученые получили редкие кадры, когда в одном и том же месте появляются разные особи и даже детеныши, которые оставляют метки, «общаясь» друг с другом.

«Запечатлеть такое количество леопардов за один раз — большая редкость. Нам удалось найти хорошую меточную точку, где звери постоянно оставляют свои следы. Отсюда хорошо просматривается долина, что удобно для хищников», — рассказал Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова.

Первой в кадре появилась самка, которую можно отличить по рисунку пятен на ее шкуре.

«Хищница осматривается, оставляет на земле поскреб с мочевой меткой, которую затем будут изучать другие герои видео. Отдыхая перед фотоловушкой, опытная самка заглядывает в объектив, спокойно реагируя на съемку — с камерами на «Земле леопарда» она знакома уже более шести лет», — сообщается на сайте заповедника.

Затем на перекрестке троп появляется самец, после которого сюда приходят два детеныша, ранее не известные сотрудникам «Земли леопарда». «Котята» спокойно отреагировали на камеру, но метки, в отличие от взрослых, оставлять не стали, скрывая свое присутствие от потенциальных врагов.

Как сообщает «Газета.ру», предыдущее массовое появление дальневосточных леопардов в объективе видеоловушки было зафиксировано в августе нынешнего года.