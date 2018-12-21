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Сахалинские школьники предложили создать роботов для переработки крабов

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Сахалинские школьники предложили создать роботов для переработки крабов

Владивосток, 21 декабря. Сахалинские школьники предложили создать автоматы, способные перерабатывать крабов. Об этом сообщает  DEITA.RU.

Во время посещения производственного цеха участники регионального этапа Всероссийских соревнований по робототехнике «ИкаР» предложили создать автоматы, которые способны например, снять пленку с кальмара. На данный момент эту работу выполняют вручную.

По мнению организаторов, такие экскурсии не только продемонстрируют школьникам образцы технического творчества, но и расширят их представления о профессиях.

Отметим, областной этап конкурса по робототехнике «ИкаР» пройдет 23-24 февраля в Южно-Сахалинске, всероссийский этап состоится в Москве 20-22 марта.

Автор: Алексей Громов
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