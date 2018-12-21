Семибалльные пробки парализовали движение во Владивостоке

Владивосток, 21 декабря. Огромные пробки, образовавшиеся из-за снегопада, парализовали движение во Владивостоке, пишет DEITA.RU.

Днем в пятницу, 21 декабря, на дорогах образовались пробки, которые к 14.00 достигли семи баллов. Заторы парализовали движение по Золотому мосту, улице Некрасова, также стоят машины на Некрасовском путепроводе, проспекте 100 лет Владивостоку.

Согласно информации администрации города, ночью была провела противогололедную обработку дорог, а в течение дня на дежурстве находится спецтехника.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными - соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Если есть возможность, то лучше отказаться от поездок на личном транспорте.