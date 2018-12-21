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Кожемяко продлил полномочия сенатора от Приморья Горячевой

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Кожемяко продлил полномочия сенатора от Приморья Горячевой

Владивосток, 21 декабря. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о продлении полномочий действующего сенатора от региона Светланы Горячевой.

Документ опубликован на сайте администрации региона. В нем говорится, что Светлану Горячеву наделят полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России − представителя от администрации Приморья.

Отмечается, что сейчас политик занимает пост представителя региона в Совете Федерации. На какой срок назначается представитель — не сообщается. 

Ранее Кожемяко был признан официально избранным губернатором Приморского края. На повторных выборах руководителя региона, которые прошли в минувшее воскресенье, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов избирателей, пришедших на участки для голосования. 

Кожемяко продлил полномочия сенатора от Приморья Горячевой

Автор: Алия Садыкова
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