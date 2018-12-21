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В колонию в Приморском крае пытались перебросить наркотики

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В колонию в Приморском крае пытались перебросить наркотики

Приморский край, 21 декабря. В исправительную колонию в Приморском крае пытались перебросить крупную партию наркотиков.

На режимной территории вовремя был остановлен автомобиль, в котором находились трое мужчин, которые намеревались совершить переброс двух свертков со шприцами с веществами темного цвета со специфическим запахом.

Проведенная экспертиза подтвердила: шприцы наполнены маслом каннабиса общей массой более 28,5 граммов, что соответствует крупному размеру, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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