В колонию в Приморском крае пытались перебросить наркотики
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Приморский край, 21 декабря. В исправительную колонию в Приморском крае пытались перебросить крупную партию наркотиков.
На режимной территории вовремя был остановлен автомобиль, в котором находились трое мужчин, которые намеревались совершить переброс двух свертков со шприцами с веществами темного цвета со специфическим запахом.
Проведенная экспертиза подтвердила: шприцы наполнены маслом каннабиса общей массой более 28,5 граммов, что соответствует крупному размеру, сообщает Deita.ru.