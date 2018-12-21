Массовое ДТП во Владивостоке, погиб один человек

Владивосток, 21 декабря. В массовом дорожно-транспортном происшествии в столице Приморского края погиб водитель одной из машин.

Авария произошла сегодня утром в районе улицы Днепровской. По предварительным данным, Toyota Supra выехала на «встречку», где столкнулась с Lexus, после чего автомобили столкнулись с Probox и Prius.

Молодой человек, который управлял Toyota Supra погиб. В настоящий момент на мечте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства аварии, сообщает Deita.ru.

