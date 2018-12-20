Пострадавший в ДТП, которому отказалась помочь скорая, скончался в Приморье
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Владивосток, 20 декабря. Пострадавший в ДТП, которому отказали в помощи медики, скончался в Приморье. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на сообщения его родственников.
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в четверг, 20 декабря, в районе поселка Галенки Октябрьского. По предварительным данным, один из участников аварии скрылся, а другому понадобилась помощь, он остался лежать на дороге.
Проезжавшая мимо скорая помощь остановилась, однако отказалась забирать пострадавшего, аргументируя это тем, что она является «дневной» службой.
«Человек живой еще, не знаем, чем помочь. Ужас. Машина скорой остановилась, никаких мер не предпринимают», — ранее писали очевидцы.