Пострадавший в ДТП, которому отказалась помочь скорая, скончался в Приморье

Владивосток, 20 декабря. Пострадавший в ДТП, которому отказали в помощи медики, скончался в Приморье. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на сообщения его родственников.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в четверг, 20 декабря, в районе поселка Галенки Октябрьского. По предварительным данным, один из участников аварии скрылся, а другому понадобилась помощь, он остался лежать на дороге.

Проезжавшая мимо скорая помощь остановилась, однако отказалась забирать пострадавшего, аргументируя это тем, что она является «дневной» службой.