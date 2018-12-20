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Трутнев поручил Кожемяко создать команду для развития Приморского края

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Трутнев поручил Кожемяко создать команду для развития Приморского края

Владивосток, 20 декабря. Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко поручили создать команду для развития региона. Соответствующее поручение дал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Полпред призвал губернатора работать над тем, чтобы надежды жителей Приморья осуществились и регион развивался.

«Чтобы город (Владивосток) осваивал статус столицы (округа). Для этого надо скомплектовать команду. Желаю вам успехов», — сказал Трутнев на церемонии инаугурации Кожемяко.

Трутнев поручил Кожемяко создать команду для развития Приморского края

Кожемяко набрал на губернаторских выборах более 61% голосов избирателей. Церемония вступления в должность губернатора Приморского края прошла на приморской сцена Мариинского театра, сообщил «ФедералПресс». Как отметила Deita.ru, инаугурация нового губернатора края завершилась партией из балета «Щелкунчик».

Автор: Данила Копп
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