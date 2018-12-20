Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

Владивосток, 20 декабря. Олег Кожемяко, победивший на повторных выборах губернатора Приморского края, в четверг официально вступил в должность. Отмечается, что Кожемяко одержал победу на выборах главы Приморья в минувшее воскресенье. Он набрал 61,88% голосов при явке в 46,35%.

Как пишет РИА Новости, инаугурация губернатора состоялась на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.

Глава избирательной комиссии региона Татьяна Гладких подвела итоги выборов и озвучила результаты. Кожемяко было вручено удостоверение губернатора Приморья. Позже он принес присягу и вступил в должность.

Новый глава региона поблагодарил жителей Приморья за поддержку. Он также пообещал опираться на мнение населения при решении проблем региона и улучшать качество жизни приморцев.