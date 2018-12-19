Приморская компания получила миллион рублей за уборку снега-невидимки

Владивосток, 19 декабря. Приморская компания «Атеста» получила более 1 млн рублей в том числе за уборку снега в ноябре в городе Большой Камень. Однако горожане напомнили, что в это время осадков не было.

В документах указывается, что в начале ноября в городе убрали 485 кубов снега с асфальта и 157 кубов снега с придомовой территории. Однако первый снег в Большом Камне выпал только в середине ноября.

Эксперты считают, что другие работы, указанные в документах, очистка урн от мусора, сбор сухой травы и вывоз на полигон, дорогие. Вполне возможно, что большая часть суммы приходится на уборку территории, пишет Deita.ru.