Кожемяко предложил создать в Приморье крупный научно-образовательный центр

Владивосток, 19 декабря. Избранный губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил создать в регионе научно-образовательный центр мирового уровня. Об этом он рассказал на сессии «Национальный проект «Наука»: инструменты, механизмы, реализация» во Владивостоке.

При этом федеральный министр науки и высшего образования Михаил Котюков предложил проработать инициативу и подробно обсудить в ближайшие полгода.

Кожемяко уточнил, что региону нужны специалисты, которые будут востребованы в социальной и экономической сфере.

По его словам, Приморье готово быть площадкой для использования опыта вузов. Он считает, что создание крупного научно-образовательного центра мирового уровня будет хорошим шагом в системе общего образования и высшего образования. Кожемяко добавил, что предпосылки формирования такого центра на Дальнем Востоке уже есть.