Названа дата инаугурации победившего на выборах в Приморье Кожемяко

Владивосток, 18 декабря. Инаугурация победившего на повторных губернаторских выборах Приморского края Олега Кожемяко пройдет 20 декабря. Об этом сообщили в региональной администрации.

«Инаугурация состоится в четверг», — сообщили в администрации.

Краевой избирком отменил результаты голосования, которое прошло 16 сентября, и назначил повторные выборы. На повторных выборах губернатора Приморья, которые состоялись 16 декабря, победу одержал самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности главы края Олег Кожемяко. За него проголосовали более 61% избирателей.