Река во Владивостоке окрасилась в изумрудный цвет

Владивосток, 18 декабря. Река Объяснения, протекающая по территории Владивостока, окрасилась в изумрудный цвет.

О примечательном феномене, который несколько украсил зимнюю серо-белую картину, сообщают городские паблики. При этом местные жители сразу же принялись озвучивать различные версии происходящего.

«Позеленела от сбросов в нее же», «Видимо какие-то водоросли зацвели», «Кикиморы празднуют победу», «Не удивлюсь, если из нее начнут появляться зеленые человечки», перечисляет комментарии Deita.ru.

Впрочем, скорее всего, изменившийся цвет речной воды можно связать с попаданием в стоки ТЭЦ-2 окрашенной воды, которую используют для выявления течей в сетях, сообщает «Газета.ru».