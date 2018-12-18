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Экономика

Первое дальневосточное казино рапортует о росте прибыли

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Первое дальневосточное казино рапортует о росте прибыли

Владивосток, 18 декабря. Гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal в Приморье увеличил чистую прибыль по итогам девяти месяцев года и готов инвестировать средства в строительство второй очереди.

О финансовых показателях работы резидента развлекательного комплекса «Приморье» сообщает тайваньская компания Firich Enterprises Co Ltd., по данным которой чистая прибыль Tigre de Cristal выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Выручка Tigre de Cristal за первые три квартала 2018 года достигла 42 миллионов долларов. Чистая прибыль после уплаты налогов показала рост и составила 6 миллионов долларов за первые три квартала года, по сравнению с 4 миллионами долларов, зафиксированными в предыдущем году», — приводит «Deita.ru» слова представителей компании Firich.

Рост прибыли во многом обусловлен возросшей популярностью комплекса — нынче его посетили 238 тысяч человек, что на 19 тысяч больше, нежели годом ранее. Основной поток посетителей прибывает из северных провинций Китая, а также из Южной Кореи и Японии.

Автор: Виталий Рыжков
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