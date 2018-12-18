В Приморской тайге обнаружен бомбардировщик времен Второй мировой

Владивосток, 18 декабря. В районе города Арсеньева Приморского края поисковики обнаружили фрагменты разбившегося в 1941 году советского бомбардировщика ДБ-3А.

Находка была сделана членами отряда «АвиаПоиск» в ходе исследования тайги с целью обнаружения следов крушения другого военного самолета времен Великой Отечественной — предполагалось, что здесь разбился бомбардировщик ТБ-3. Поэтому найденные фрагменты стали для поисковиков полной неожиданностью, сообщает «Deita.ru».

Участники «АвиаПоиска» осмотрели место падения бомбардировщика, который вертикально, в отвесном пикировании врезался в склон сопки, нашли номера одного из двигателей и номер самого самолета. Как сообщают члены экспедиции, на месте падения осталась воронка, в которую частично вошла носовая часть.

Удалось отыскать и архивную информацию, раскрывающую тайну гибели самолета. По предварительным данным, катастрофа произошла всего за несколько дней до начала войны —12 июня 1941 года. Теперь задачей поисковиков являются полевая работа на местности, поиск останков членов экипажа и установление их имен и обстоятельств гибели крылатой машины. Как сообщается в группе отряда «АвиаПоиск» в социальной сети, работы на месте гибели ДБ-3 продолжатся в мае, когда в сопках оттает почва.