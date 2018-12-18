Владивосток, 18 декабря. Во вторник Олег Кожемяко признан официально избранным губернатором Приморского края. Такое решение единогласно было принято на заседании региональной Избирательной комиссии.

«Учитывая, что за кандидата Кожемяко отдано более 50% голосов, предлагается признать его избранным губернатором», — сказала на заседании председатель избиркома Приморья Татьяна Гладких.

На повторных выборах руководителя региона, которые прошли в минувшее воскресенье, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов избирателей, пришедших на участки для голосования, напоминает телеканал 360.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, инаугурация победившего на выборах Олега Кожемяко пройдет, предположительно, в конце недели во Владивостоке.