Кожемяко признан официально избранным губернатором Приморского края
Владивосток, 18 декабря. Во вторник Олег Кожемяко признан официально избранным губернатором Приморского края. Такое решение единогласно было принято на заседании региональной Избирательной комиссии.
«Учитывая, что за кандидата Кожемяко отдано более 50% голосов, предлагается признать его избранным губернатором», — сказала на заседании председатель избиркома Приморья Татьяна Гладких.
На повторных выборах руководителя региона, которые прошли в минувшее воскресенье, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов избирателей, пришедших на участки для голосования, напоминает телеканал 360.
Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, инаугурация победившего на выборах Олега Кожемяко пройдет, предположительно, в конце недели во Владивостоке.