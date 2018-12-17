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Стало известно, когда пройдет инаугурация победившего на выборах в Приморье Кожемяко

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Стало известно, когда пройдет инаугурация победившего на выборах в Приморье Кожемяко

Владивосток, 17 декабря. Инаугурация победившего на выборах в Приморье Олега Кожемяко пройдет, предположительно, в конце недели во Владивостоке. Об этом журналистам заявил представитель администрации края.

«Предположительно, инаугурация состоится в конце недели», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Олег Кожемяко победил повторных выборах главы Приморья, набрав 61,88% голосов. Кроме него в выборах участвовали Андрей Андрейченко из ЛДПР, а также Алексей Тимченко из «Партии Роста». Они набрали 25,16% и 5,17% соответственно, сообщают «Известия».

Напомним, ранее президент России отстранил от должности главу Приморского края Владимира Миклушевского. Вместо него врио главы региона был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в выборах губернатора, которые ЦИК признал недействительными.

Автор: Денис Коробейников
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