В Приморье подвели итоги Года добровольца

Владивосток, 17 декабря. В Приморском крае подвели итоги Года добровольца и регионального конкурса «Волонтер года».

Награды победителям вручил заместитель главы региона Дмитрий Мариза. Среди самых активных волонтеров 2018 года отметили Дарью Косьяненко, Яну Петровскую, Кристину Вульферт, Анну Богданову, Екатерину Кириллову, Евгения Щура, Веру Козак, Людмилу Коробченко и других добровольцев, сообщает со ссылкой на администрацию Приморского края портал Deita.ru.

Также были подведены итоги конкурса эффективности мер поддержки и развития добровольчества в муниципалитетах «Территория добрых дел». Лучшими признаны Владивосток, Дальнегорск, Дальнереченск, Яковлевский и Партизанский районы.

Лучшей волонтерской организацией года стало Общественное объединение «ПримПоиск», лучшей школьной организацией — волонтерское объединение школы №19 Находки «Милосердие». Волонтерской семьей года признана семья Колесниковых.

Главная награда конкурса «Волонтер года» в номинации «Передовик труда» возрастной категории «18+» досталась Ирине Аксаментовой, сообщает издание.