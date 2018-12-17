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В Приморье скорая помощь попала в ДТП

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В Приморье скорая помощь попала в ДТП

Владивосток, 17 декабря. В Приморском крае автомобиль скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на трассе Смоляниново – Шкотово сегодня в первой половине дня. Участниками происшествия, кроме УАЗовоской «буханки», стал микроавтобус Toyota. По предварительным данным, виновник ДТП – водитель иномарки, который выехал на «встречку».

По словам очевидцев, в дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир Toyota. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС, которые сейчас находятся на месте аварии, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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