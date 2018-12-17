Горожанка возмутилась странной ценой за овощи в Уссурийске

Уссурийск, 17 декабря. Жительница Уссурийска возмутилась ценами на овощи в популярном супермаркете.

Она написал сообщение в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте». По словам женщины, она длительное время искала в магазинах города хорошие помидоры, а когда нашла, то оказалась очень удивлена ценой — 799 рублей за килограмм.

«Наверное, целебные и от долгов избавляют. Кто пробовал?» — написала женщина.

Многие жители города предположили, что в объявление опечатка. Другие пытались шутить.

«Я свои летом вам продавать за 600 буду — штуку», — написал один из комментаторов.