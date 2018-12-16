Кожемяко победил на выборах главы Приморья
Владивосток, 16 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко побеждает на повторных выборах главы региона. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 100% протоколов.
В активе Кожемяко 61,88% голосов избирателей. У его ближайшего преследователя, Андрея Андрейченко, 25,16% голосов. Тройку лидеров замыкает Алексей Тимченко с показателем 5,17%. Явка на выборы по состоянию на 18.00 составила 40%.
Ранее эксперты прокомментировали успех Кожемяко в первом туре выборов. По мнению специалистов, в пользу Кожемяко говорит его готовность к открытой дискуссии и успешный управленческий опыт.
Сам Кожемяко отметил, что выборы будут способствовать улучшению ситуации регионе. Своим приоритетом самовыдвиженец назвал поддержку действующих предприятий. Об этом писала Газета.ru.