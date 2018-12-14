В Приморье задержали серийных гаражных воров

Владивосток, 14 декабря. Группа преступников, промышлявших кражами в гаражах, нанесли потерпевшим ущерб на 600 тысяч рублей.

В Приморье задержана организованная группа преступников, члены которой специализировались на кражах из гаражей. На след злоумышленников удалось выйти после того, как в полицию обратился очередной из потерпевших, который сообщил о взломе его гаража, откуда было похищено различное имущество на сумму около 150 тысяч рублей. Преступники срезали навесной замок, после чего украли автозапчасти и комплектующие, а также личные вещи владельца.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности подозреваемых — ими оказались два 18-летних жителя Владивостока. Их поймали с поличным при вскрытии очередного гаража. Как удалось установить следователям, молодые люди могут быть причастны как минимум к шести подобным преступлениям, а ущерб от их действий может превышать 600 тысяч рублей.

Как пишет «Deita.ru», злоумышленники проникали в гаражи по ночам и похищали самое ценное, после чего реализовывали добычу в пунктах приема металла. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что житель Кузбасса отправится в тюрьму в 16-й раз за кражи, совершенные у пассажиров поезда.