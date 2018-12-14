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В Приморье девушка ограбила после застолья знакомую

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В Приморье девушка ограбила после застолья знакомую

Владивосток, 14 декабря. В Приморском крае задержана девушка, которая после застолья ограбила  знакомую.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, предприимчивая дама похитила у уснувшей после возлияния спиртного знакомой мобильный телефон, а также банковскую карту.

После этого с помощью услуги «мобильный банк» она произвела операцию по переводу денежных средств в сумме 5 тысяч рублей с расчетного счета потерпевшей, приводит подробности Deita.ru.

В результате преступных действий потерпевшей причинен ущерб на сумму около 14 тысяч рублей, констатирует пресс-служба прокуратуры Приморского края.
 

Автор: Константин Терехов
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