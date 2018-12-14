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Новую спортивную площадку открыли в Приморье

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Новую спортивную площадку открыли в Приморье

Владивосток, 14 декабря. Новую спортивную площадку открыли в поселке Лучегорск Пожарского района Приморского края.

Она включает в себя хоккейную коробку, трибуны для зрителей, а также тренировочную площадку с уличными тренажерами. Кроме того, на спортивной площадке находятся раздевалки для спортсменов.

Как сообщает Deita.ru, в летнее время площадку можно задействовать под игру в футбол, волейбол и баскетбол.

По словам директора департамента физической культуры и спорта Жана Кузнецова площадка была построена в рамках новой программы «1000 дворов», которую принял врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. По ней в регионе будут возводиться спортивные и детские площадки.

Автор: Денис Коробейников
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