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Крупное предприятие Приморья задолжало работникам более 15 млн рублей

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Крупное предприятие Приморья задолжало работникам более 15 млн рублей

Владивосток, 13 декабря. Приморская прокуратура заинтересовалось деятельностью ФГУП «Дальневосточное», которое задолжало работникам более 15 миллионов рублей.

В ведомстве направили директору предприятия представление об устранении нарушений закона по оплате труда. Кроме того, в суд направлено более 230 заявлений, на сумму более 15 миллионов рублей, сообщает Deita.ru.

Как пишут журналисты, руководство предприятия погасило все задолженности перед работниками.

Автор: Денис Коробейников
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