Постановка «Собачьего сердца» в Приморье открывает Год театра в России

Владивосток, 13 декабря. Впервые во Владивостоке поставили спектакль по произведению Михаила Булгакова «Собачье сердце». Постановка пройдет в Приморском театре Молодежи.

Постановщики пьесы предложил зрителям «бессмысленный опыт в 2-х действиях по повести Михаила Булгакова». Режиссер Герман Авеличев предложил зрителю спектакль-рассуждение о становлении и развитии личности.

Как пишет Deita.ru, спектакль сумел достучаться до зрителей: он заставил их думать и рассуждать.

Отметим, что 13 декабря, в честь начала Года театра в России спектакль для приморцев будет показан бесплатно.