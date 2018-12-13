Машины жителей одного из районов Владивостока вмерзли в лед

Владивосток, 13 декабря. Постоянно текущий ручей в одном из микрорайонов Владивостока привел к тому, что оставленные у домов машины вмерзают в лед. Жители микрорайона рассказали журналистам, что ни застройщик, ни управляющая компания не спешат решать возникшую проблему.

Жители микрорайона Патрокл во Владивостоке по утрам не могут выехать со двора – машины вмерзают в лед. Причиной сложившейся ситуации стал текущий неподалеку ручей. Жильцы уже обратились к застройщику и управляющей компании, однако помощи пока не получили.

«Так там родников полно, застройщик должен был геологов/геодезистов привлечь, отвести воду, а потом дома строить. Теперь им только бог поможет», ― приводит Deita.ru слова одного из комментаторов новости в Сети.

Ранее сообщалось о появлении на дорогах Владивостока черного льда, который образовался из-за гористого рельефа и высокой влажности. По словам водителей, он сильно затрудняет движение и практические не удаляется с дорог.