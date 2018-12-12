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Жительницу Приморья приговорили почти к двух годам колонии за нападение на полицейского

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Жительницу Приморья приговорили почти к двух годам колонии за нападение на полицейского

Владивосток, 12 декабря. Жительницу Приморского края приговорили почти к двум годам колонии за нападение на сотрудника полиции. Об этом пишет DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в краевом МВД. 

Напомним, доставленная в отделение правоохранительных органов в мае текущего года 40-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила сотрудника патрульно-постовой службы. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Женщину признали виновной и приговорили к году и десяти месяца исправительной колонии общего режима.

Автор: Алексей Громов
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