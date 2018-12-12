Новое оборудование на 500 млн рублей получат больницы и поликлиники в Приморье

Владивосток, 12 декабря. В поликлиниках и больницах Приморского края появится новое современное оборудование на сумму 500 миллионов рублей. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в краевой администрации.

В частности, 23 медицинские организации получили сертификаты на приобретение 50 единиц различной современной техники, в том числе 13 маммографов, 10 аппаратов УЗИ, девять флюорографов, рентгенологическое оборудование, от временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко.