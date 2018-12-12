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Новое оборудование на 500 млн рублей получат больницы и поликлиники в Приморье

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Новое оборудование на 500 млн рублей получат больницы и поликлиники в Приморье

Владивосток, 12 декабря. В поликлиниках и больницах Приморского края появится новое современное оборудование на сумму 500 миллионов рублей. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в краевой администрации. 

В частности, 23 медицинские организации получили сертификаты на приобретение 50 единиц различной современной техники, в том числе 13 маммографов, 10 аппаратов УЗИ, девять флюорографов, рентгенологическое оборудование, от временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко.

«Сейчас разрабатываем механизмы, и обязательно их примем, связанные с базовыми окладами, увеличением норматива по ОМС. Предусмотрим также механизмы поддержки фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий», — рассказал Кожемяко.

Автор: Ксения Пудовкина
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