Школьники помогают благоустраивать общественные пространства на Сахалине

Южно-Сахалинск, 12 декабря. Идеи, предложенные школьниками, помогают благоустроить общественные пространства в Сахалинской области.

Как передает DEITA.RU, на территории школы № 2 Анивы удалось обустроить детскую площадку, а в селе Огоньки появился сквер и памятный мемориал. Это удалось сделать благодаря разработанным школьниками проектам в рамках программы молодежного бюджетирования.

Также известно, что в 2018 году в Анивском районе построили три детские и спортивные площадки, оборудовали освещение дороги в селе Высоком, а в Успенском — зону отдыха. В селах Песчаное и Петропавловское до нового года планируют открыть скверы.