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Власти Приморья утвердили новые меры социальной поддержки населения

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Власти Приморья утвердили новые меры социальной поддержки населения

Владивосток, 11 декабря. Врио Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил разработать новые меры социальной поддержки ветеранов, инвалидов боевых действий. Законопроект принят на заседании Заксобрания, сообщили в краевой администрации.

С января 2019 года ветеранам боевых действий будут компенсировать половину расходов на оплату ЖКУ. Отмечается, что в Приморье проживает порядка 4 тысяч человек, которые входят в эту категорию. Семьям погибшим в ходе локальных войн полагается адресная помощь в размере от 10 до 19 тысяч рублей.

Инвалиды боевых действий получат 19 тысяч рублей. Власти поддержат пенсионеров, чьи дети погибли при исполнении служебного долга. Жены погибших в локальных войнах получат по 10 тысяч рублей. Для реализации законопроекта будет выделено свыше 45 млн рублей, пишет Deita.ru.

Автор: Ирина Селезнева
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