Новый координационный орган создадут во Владивостоке

Владивосток, 11 декабря. Новый координационный орган власти создадут во Владивостоке. Он будет учрежден для эффективной организации работы в новой столице Дальневосточного федерального округа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

По словам главы региона, новый орган власти будет работать вместе с городом и отвечать за те проекты, финансирование которых идет из краевого бюджета. Кроме того, он призван содействовать реализации федеральных программ и контролировать, чтобы средства, которые были выделены на проект, доходили до потребителя.

«Проблем в городе много, и решать мы их будем сообща», — добавил Кожемяко.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, напомнила Deita.ru.