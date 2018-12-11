В РФ задержан турист-нелегал, пытавшийся попасть в Северную Корею

Владивосток, 11 декабря. Пограничники ФСБ РФ задержали в Приморском крае иностранца, который нелегально пересек российскую границу, направляясь в Северную Корею.

Иностранец, выбравший не самый обычный способ путешествия, был задержан прямо на границе — сначала сработала сигнализация, а затем служебная собака навела пограничников на след нарушителя.

«Пограничники задержали 31-летнего жителя соседнего государства. При себе он имел загранпаспорт, сотовый телефон, деньги, теплые вещи, атлас мира и несколько китайско-корейских разговорников», — гласит пресс-релиз Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Как уточняют в ведомстве, нарушитель был задержан в поселке Пограничном на российско-китайском границе. «Турист» признался, сначала хотел посмотреть Россию, а потом отправиться в КНДР. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «незаконное пересечение Государственной границы РФ».

Ранее «RT» сообщал о том на российско-украинской границе был задержан гражданин Украины, пытавшийся провезти в Россию около миллиона рублей — деньги мужчина каким-то образом запихнул в собственные ботинки.