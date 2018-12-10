Двое в масках ограбили кафе в Приморье

Владивосток, 10 декабря. В Приморском крае по горячим следам раскрыто дело о разбойном нападении на кафе.

На днях в полицию города Артем Приморского края обратился сотрудник одного из местных заведений быстрого питания, который рассказал, что в кафе ворвались двое неизвестных в масках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили дневную выручку и мобильник — об этом сообщает «Deita.ru».

Сотрудники угрозыска опросили свидетелей, после чего нашли неподалеку от кафе улики — две «балаклавы» с прорезями для глаз и пневматический пистолет. Изучив кадры с камер наблюдений, расположенных в павильоне фастфуда и поблизости от него, полицейские составили фоторобот, который помог задержать подозреваемых.

По версии следствия, к ограблению причастны двое местных жителей в возрасте 18 и 20 лет. У задержанных изъяты вещественные доказательства — похищенный мобильный телефон и часть денег, которые они не успели потратить.

Подозреваемые заключены под стражу, следствие по уголовному делу о разбое продолжается. Отметим, молодым людям может грозить до 12 лет тюремного заключения.

Ранее издание «Ридус» сообщало, что в Москве пожилая женщина смогла отбиться от вооруженного ножом грабителя.